Feriado gris en Salta: anuncian lluvias y tormentas para todo el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con lluvias durante la mañana y tormentas por la tarde y la noche. La mínima será de 12°C.
Salta12/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

lluvia en salta 2025

El lunes 12 de octubre se presenta con tiempo inestable en la ciudad de Salta. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias aisladas durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde y la noche.

La temperatura mínima prevista es de 12°C y la máxima alcanzará los 20°C, en una jornada marcada por la humedad y la posibilidad de precipitaciones.

El organismo nacional estima una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% durante los tres períodos del día.

En cuanto al viento, soplará del sector norte durante la mañana y la tarde, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la noche cambiará al oeste y podría alcanzar los 22 kilómetros por hora.

De acuerdo con los datos meteorológicos observados, la humedad alcanza el 92%, mientras que la visibilidad es de 8 kilómetros.

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Cómo seguirá la semana

El pronóstico extendido anticipa una máxima de 24°C para el martes, mientras que el miércoles descenderá a 19°C. Para el jueves se esperan 18°C, el viernes 16°C y durante el fin de semana las máximas se ubicarían alrededor de los 16 y 17 grados.

Las condiciones previstas para este lunes obligan a tener el paraguas a mano, especialmente durante la tarde y la noche, cuando podrían registrarse tormentas aisladas.

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