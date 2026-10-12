Reabre hoy el Hogar de Paso en 20 de Febrero 231: a quiénes recibirá

La Municipalidad de Salta reabre este lunes 12 de octubre el Hogar de Paso, ubicado en calle 20 de Febrero 231. El espacio brindará alojamiento temporal y contención a personas en situación de vulnerabilidad que deban permanecer en la capital por tratamientos médicos o internaciones de familiares.

El servicio estará disponible las 24 horas y permitirá alojar a grupos familiares, previa evaluación de los trabajadores sociales del municipio.

El subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, explicó que el dispositivo está destinado especialmente a quienes llegan desde el interior provincial y necesitan acompañar a un familiar internado.

“El hogar de paso va a ser un centro de atención de emergencias que no sólo habilitaremos como un punto seguro, sino que también atenderemos a personas del interior de la provincia que tengan un familiar internado y puedan acreditarlo”, señaló.

El funcionario recordó que el inmueble funcionó hasta septiembre como Hogar de Noche, brindando asistencia a personas en situación de calle durante el invierno. Ahora tendrá una nueva función y también servirá como punto seguro ante posibles emergencias climáticas vinculadas con el fenómeno denominado “Super Niño”.

Cómo acceder al Hogar de Paso

Las personas interesadas deberán acreditar la situación médica que motiva su permanencia en Salta. El ingreso estará sujeto a una evaluación previa del equipo municipal.

Para realizar consultas sobre los requisitos y el funcionamiento del servicio, la Municipalidad habilitó el teléfono 3874815705.

El Hogar de Paso funcionará todos los días, durante las 24 horas, en 20 de Febrero 231, en pleno centro de la ciudad.