Hoy es el Día del Asado: la curiosa historia detrás de una pasión argentina que nació en Facebook

Hay quienes discuten si el asado va con carbón o leña, si la carne se sala antes o después y si el verdadero asador debe recibir un aplauso. Pero hay algo que pocos argentinos saben: el asado tiene su propio día y la celebración nació en las redes sociales.

Este domingo 11 de octubre se festeja el Día Nacional del Asado, una conmemoración popular que comenzó en 2013, cuando una comunidad de Facebook propuso dedicarle una fecha al ritual gastronómico más representativo del país.

La iniciativa no surgió de una ley ni de una decisión oficial. Fue una propuesta de usuarios que consideraron que el asado merecía un homenaje propio.

¿Por qué se eligió el 11 de octubre?

La fecha no es casual. Octubre ofrece temperaturas agradables para reunirse al aire libre y, además, coincide con la cercanía del feriado del 12 de octubre.

Este año tiene una particularidad: el Día del Asado cae domingo y al día siguiente es feriado nacional, una combinación ideal para extender las reuniones familiares.

La tradición, sin embargo, es mucho más antigua. Sus raíces se remontan a los gauchos que cocinaban carne junto al fuego, en una práctica que atravesó generaciones hasta convertirse en un símbolo de identidad argentina.

Hoy el asado es mucho más que carne a la parrilla. Es la excusa para reunir amigos, discutir de fútbol, compartir una sobremesa y esperar el momento en que alguien pregunta: “¿Quién quiere un poquito más?”

Y aunque los precios de la carne obliguen a muchas familias a ajustar el menú, la tradición también puede sostenerse con preparaciones más sencillas.

Porque, al final, el secreto del asado argentino no siempre está en el corte elegido ni en el punto de cocción, sino en con quién se comparte la mesa.