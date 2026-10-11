Preocupación por la salud del papa León XIV: la Iglesia argentina pidió acompañarlo con oraciones

La Conferencia Episcopal Argentina convocó a los fieles a acompañar al Pontífice con una oración especial y pidió por su pronta recuperación.
Argentina11/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

el-papa-leon-xiv-estara-en-la-argentina-del-8-al-2DYTUOTRUZG5FAIOR65A34FEQM

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó este domingo su preocupación por la salud del papa León XIV, quien será sometido a una intervención quirúrgica, y convocó a los fieles de todo el país a unirse en oración.

A través de un comunicado oficial fechado este 11 de octubre de 2026, los obispos argentinos pidieron acompañar espiritualmente al Pontífice durante este momento.

“Pedimos al Señor que lo conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, señala el documento.

La Conferencia Episcopal también destacó la serenidad con la que León XIV se refirió a su situación durante el Ángelus de este domingo.

Leon-XIV-audiencia-general-Vatican-Media-190826_rlohd9El papa León XIV anunció que será operado de un nódulo en el pulmón

Los representantes de la Iglesia argentina invitaron a mantener la cercanía y la oración, y a confiar el cuidado del Papa a la Virgen María.

El comunicado lleva las firmas de Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la institución.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail