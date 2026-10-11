La informalidad laboral alcanza al 45% en Argentina y se agrava en el norte

Un informe revela que el 45% de los trabajadores del país está en la informalidad. En el NOA, la situación es más grave y afecta especialmente al empleo independiente.
Argentina11/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

informalidad-la-precarizacion-laboral-impacta-mas-en-los-trabajadores-de-menores-ingresos-2211520

La informalidad laboral continúa creciendo en Argentina y el norte del país presenta algunos de los índices más altos. En ciudades como Formosa, Tucumán y Santiago del Estero, casi nueve de cada diez trabajadores por cuenta propia desarrollan su actividad sin registración.

De acuerdo con un informe de la Universidad Nacional de Rosario, elaborado con datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y difundido por la Agencia Noticias Argentinas, la informalidad alcanza al 45% de los trabajadores argentinos, frente al 41,4% registrado a fines de 2023.

La situación es especialmente preocupante entre los cuentapropistas: el 65,8% trabaja en la informalidad a nivel nacional.

cierreArgentina perdió más de 32 mil empresas empleadoras desde que asumió Milei

Las cifras más altas se registran en Formosa (87,9%), Gran Tucumán y Tafí Viejo (87,6%) y Santiago del Estero-La Banda (87,5%).

En el Noroeste argentino, la informalidad laboral total oscila entre el 43,9% y el 56,2%, según el centro urbano analizado.

El informe también identifica las actividades más afectadas: servicio doméstico (77,4%), construcción (76,2%), gastronomía y alojamiento (63,9%) y comercio (54,7%).

Otro dato relevante es el crecimiento del trabajo independiente. Desde fines de 2023, la proporción de asalariados cayó del 73,7% al 70,5%, mientras que los cuentapropistas pasaron del 22,6% al 25,5%.

El estudio relaciona las diferencias regionales con la estructura productiva, la productividad y el tamaño de las empresas.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail