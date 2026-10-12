Médicos y odontólogos del PAMI harán un paro nacional de 96 horas: qué prestaciones se suspenden

Médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios al PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas, desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, en reclamo de una actualización de sus ingresos. La medida afectará la atención habitual de los jubilados y pensionados afiliados a la obra social.

La protesta fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que denuncia un fuerte deterioro de las remuneraciones y el incremento de los costos de funcionamiento de los consultorios.

De acuerdo con información publicada por Noticias Argentinas, los médicos de cabecera reciben actualmente $2.700 mensuales por afiliado y reclaman elevar ese monto a $4.500. En el caso de los odontólogos, perciben $374 por paciente y exigen una actualización que lleve el valor a entre $1.500 y $3.000.

Los profesionales aseguran que sus ingresos reales se redujeron a la mitad desde abril.

Qué pasará con los turnos y las recetas

Durante los cuatro días de protesta quedarán suspendidos los turnos programados, las consultas de rutina, las derivaciones a especialistas y las transcripciones habituales de recetas.

Solo se garantizarán las guardias mínimas y la emisión de recetas consideradas de urgencia médica.

Ante esta situación, se recomienda a los afiliados que tengan consultas o prácticas previstas entre el 13 y el 16 de octubre comunicarse previamente con sus profesionales para confirmar si serán atendidos o deberán reprogramar sus turnos.

La medida tendrá alcance nacional y podría afectar también a los afiliados del PAMI en Salta, aunque el nivel de adhesión local dependerá de los profesionales que participen de la protesta.