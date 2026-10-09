Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes Panamá y generó escenas de temor, daños en edificios, cortes de electricidad y evacuaciones preventivas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento se registró a las 12.56, hora local, con epicentro a unos 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera. Tras las primeras estimaciones, que habían alcanzado una magnitud de 8, las autoridades comenzaron a evaluar los daños y monitorear las réplicas, algunas de ellas de magnitud 6. Durante las primeras horas no se habían reportado víctimas.

Las consecuencias se hicieron sentir tanto en la capital como en el interior del país. En Ciudad de Panamá, trabajadores, pacientes y residentes abandonaron edificios por precaución, mientras que en otras localidades se reportaron grietas en estructuras, daños en infraestructura vial y el derrumbe parcial de un hotel en Penonomé, según medios locales. El aeropuerto internacional de Panamá cerró temporalmente como medida preventiva, aunque las autoridades del Canal de Panamá informaron que la vía continuaba operando con normalidad. El presidente José Raúl Mulino pidió mantener la calma mientras avanzaban las tareas de inspección.

La magnitud del sismo llevó a activar alertas preventivas por riesgo de tsunami en distintos puntos del océano Pacífico, con advertencias para zonas costeras de varios países de América, además de evaluaciones de riesgo para Hawái y la isla de Pascua, en Chile. Sin embargo, aproximadamente una hora después del terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que la amenaza había pasado y que ya no existía peligro de tsunami asociado al evento.

Con el alerta levantado, la prioridad pasó a ser la evaluación de las construcciones afectadas, la verificación de posibles daños estructurales y el seguimiento de nuevas réplicas. Aunque no se habían confirmado víctimas en los primeros reportes, las autoridades mantenían los operativos de prevención ante la posibilidad de nuevos movimientos y las consecuencias que el terremoto pudiera dejar en las zonas más afectadas.

(Con información de Página12)