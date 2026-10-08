Tras el 7-0 ante Argentina, el presidente de Burkina Faso amenaza con intervenir el fútbol de su país

La goleada 7-0 que Argentina le propinó a Burkina Faso en el estadio Monumental dejó una consecuencia inesperada lejos de la cancha. Tras el regreso de la delegación africana, el presidente del país, Ibrahim Traoré, planteó públicamente la posibilidad de que el Gobierno intervenga en la Federación de Fútbol para introducir cambios en su organización, una medida que podría entrar en conflicto con las normas de la FIFA.

Las declaraciones del mandatario fueron realizadas durante un acto en Uagadugú destinado a homenajear a la selección femenina Sub 15, que había obtenido la medalla de plata en la Copa Africana Escolar disputada en Zimbabue. Allí, Traoré aprovechó para referirse a la situación del fútbol nacional y aseguró que considera necesario tomar decisiones para modificar su funcionamiento.

“Es cierto que nuestro fútbol está enfermo y encontraremos los remedios”, sostuvo el presidente, antes de anticipar que su gobierno podría adoptar medidas para impulsar una reorganización. Según relató, hasta ahora las autoridades habían evitado involucrarse directamente en los asuntos de la Federación, pero esa postura podría cambiar.

“Hasta ahora no queríamos meternos en sus asuntos, pero ahora no tenemos elección. Debemos hacerlo, estemos suspendidos o no. Pero si intervenimos, será para organizar mejor las cosas y cuidarlas mejor”, afirmó Traoré, en declaraciones citadas por medios como RMC Sport y Afrique Sports.

El planteo adquiere especial relevancia porque la FIFA establece que sus asociaciones miembro deben administrar sus asuntos de manera independiente y sin interferencias de terceros. La normativa contempla sanciones ante incumplimientos de esos principios, que pueden incluir la suspensión de una federación e incluso su expulsión de la organización.

El presidente burkinés, sin embargo, insistió en que su eventual intervención tendría como objetivo fortalecer al fútbol y mejorar las condiciones de los deportistas, especialmente de los jóvenes. Entre las áreas que mencionó aparecen la infraestructura, la cobertura de gastos y la preparación de los seleccionados para futuras competencias.

La derrota frente a la Argentina quedó incorporada a ese discurso. Traoré destacó especialmente el esfuerzo realizado por un plantel integrado mayoritariamente por futbolistas Sub 23, que llegó a Buenos Aires después de un viaje marcado por demoras y pocas horas de descanso.

Según su relato, varios de esos jugadores fueron convocados de urgencia, viajaron primero hacia Marruecos y luego emprendieron el trayecto hacia la Argentina, acumulando cerca de 24 horas sin dormir antes de enfrentarse a la selección campeona del mundo.

“Esos jóvenes estaban frente al televisor viendo a grandes jugadores argentinos actuar en los principales clubes de Europa. De pronto, se encontraron en un estadio con capacidad para 80 mil personas, jugando contra ellos”, destacó el mandatario, quien interpretó la decisión de disputar el encuentro como un acto de patriotismo.

El Gobierno de Burkina Faso ya había respaldado públicamente al plantel después de la goleada. La ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum/Zingué Ouattara, felicitó a los futbolistas y consideró que habían protagonizado un gesto histórico pese al resultado.

“Más allá del marcador, vemos una victoria porque supimos afrontar el reto y cumplimos nuestra palabra”, expresó la funcionaria, que acompañó a Traoré durante el acto. También estuvo presente Oumarou Sawadogo, presidente de la Federación de Fútbol de Burkina Faso, quien permaneció en silencio durante las declaraciones del mandatario.

Traoré fue más allá y reconoció que la experiencia ante la Argentina también modificó su mirada sobre el potencial deportivo del país. “Yo seguí el partido, quise verlo y quedé impresionado. Creo que tenemos potencial en nuestra juventud. Eso me motiva a volver a involucrarme en el deporte en general y en el fútbol en particular”, manifestó.

Burkina Faso nunca logró clasificarse a una Copa del Mundo, aunque alcanzó su mayor éxito continental en 2013, cuando terminó como subcampeón de la Copa Africana de Naciones. En la actualidad, ocupa el puesto 62 del ranking FIFA.

Ahora, el gobierno de Traoré deberá definir hasta dónde llegará ese anunciado regreso a la gestión deportiva. Cualquier avance sobre la autonomía de la Federación podría abrir un nuevo frente con la FIFA y convertir una derrota deportiva ante Argentina en el punto de partida de un conflicto institucional de mayor alcance.

(Con información de Infobae)