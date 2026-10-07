Un informe oficial revela que EEUU sufrió 81 bajas aéreas en el conflicto con Irán

El saldo material y estratégico de la confrontación militar entre Estados Unidos e Irán dejó al descubierto vulnerabilidades inéditas en el poderío aéreo de Washington.

De acuerdo con un riguroso relevamiento del Servicio Congresional de Investigación estadounidense analizado por el especialista Andrei Serbin Pont, el conflicto se cobró un total de 81 aeronaves entre unidades destruidas y severamente dañadas, registrando hitos tan delicados como la afectación del primer caza furtivo F-35 y la primera baja de una aeronave tripulada por fuego enemigo en más de dos décadas.

El informe detalla un desfile de pérdidas de altísimo valor estratégico —que incluye desde 45 drones MQ-9 Reaper y una docena de cazas F-15 hasta aviones cisterna y un puesto de comando volante E-3G Sentry valuado en unos 500 millones de dólares destruido en suelo saudí—, disparando una factura de reposición que oscila entre los 3.100 millones y los 4.100 millones de dólares.

Con líneas de producción cerradas para muchos de estos sistemas críticos y un escenario donde la guerra electrónica y los ataques de precisión jugaron un papel determinante, este desplome de capacidades no solo tensiona la logística de las fuerzas estadounidenses a escala global, sino que reconfigura las expectativas de abastecimiento militar para toda la región sudamericana.

(Con información de Infobae)