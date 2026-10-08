Francia vuelve a las barricadas: estudiantes, sindicatos y agricultores se suman a la protesta

Francia volvió a las calles este jueves con una nueva jornada de protestas encabezada por estudiantes secundarios y universitarios, que confluyeron en París en la Plaza de la Bastilla. El movimiento, que se extiende desde hace semanas, reclama más recursos para las escuelas, mejores condiciones edilicias, mayor presencia de docentes y cambios en el acceso a la educación superior. En distintos puntos del país hubo bloqueos y manifestaciones, mientras en París se registraron enfrentamientos con la policía y lanzamiento de gases lacrimógenos.

La movilización también amplió su base social. Sindicatos docentes y estudiantiles, organizaciones de padres, agricultores y sectores universitarios acompañaron las protestas, mientras La Francia Insumisa respaldó públicamente a los manifestantes. Las organizaciones estudiantiles sostienen una plataforma de diez demandas que incluye reformas de los mecanismos de selección para ingresar a la universidad, más becas, nuevas plazas en la educación superior y un plan de emergencia para mejorar los edificios escolares.

La presión dejó al gobierno de Sébastien Lecornu en una posición incómoda. El primer ministro anunció espacios de diálogo en los establecimientos educativos y prometió presentar las primeras decisiones hacia fines de octubre, mientras el ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció medidas de emergencia para cubrir las ausencias docentes. Sin embargo, los referentes estudiantiles consideraron insuficientes las respuestas y ratificaron su intención de continuar con las movilizaciones.

El conflicto también quedó atravesado por la actuación de las fuerzas de seguridad. Según cifras oficiales citadas por medios franceses, desde el comienzo de las protestas resultaron heridos 215 estudiantes, 85 integrantes del personal educativo y alrededor de 750 efectivos policiales y de la Gendarmería. La Inspección General de la Policía Nacional abrió 18 investigaciones por posibles irregularidades en intervenciones policiales, mientras el gobierno defiende que las fuerzas actuaron bajo instrucciones de proporcionalidad.

La protesta, lejos de apagarse, busca extenderse a nuevos sectores y ciudades. Las organizaciones estudiantiles ya convocaron a nuevas jornadas de movilización y mantienen el reclamo hasta obtener respuestas concretas sobre sus diez demandas. Con las escuelas y universidades todavía afectadas por bloqueos y manifestaciones, la crisis educativa se convirtió en un foco de tensión política que obliga al Ejecutivo a buscar una salida mientras crece la presión en las calles.

(Con información de Clarín)