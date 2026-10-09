Colapinto largará 11° en Singapur: Verstappen se quedó con la pole de la Sprint

Franco Colapinto tuvo una clasificación exigente en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El argentino finalizó en el puesto 11° y quedó a las puertas de ingresar a la SQ3, la instancia decisiva que define las primeras posiciones de largada para la carrera Sprint.

El piloto de Alpine registró un tiempo de 1:33.249 en la segunda tanda clasificatoria. Aunque llegó a ubicarse momentáneamente entre los mejores, los registros de otros competidores lo desplazaron hasta la undécima posición, dejándolo fuera de la pelea por los diez primeros lugares.

La pole position quedó en manos de Max Verstappen, quien marcó 1:31.156 con su Red Bull. El neerlandés superó a George Russell, de Mercedes, y a Charles Leclerc, de Ferrari, para asegurarse el primer puesto de salida en la competencia corta.

Cómo sigue la actividad en Singapur

La Fórmula 1 continuará este sábado con la carrera Sprint, mientras que por la tarde se disputará la clasificación para el Gran Premio del domingo.

Cronograma para Argentina:

Sábado 10 de octubre: carrera Sprint, a las 6; clasificación para la carrera principal, a las 10.

Domingo 11 de octubre: Gran Premio de Singapur, a las 9.

La actividad podrá seguirse en Argentina a través de ESPN y Disney+, según la programación y el servicio contratado.

Colapinto tendrá una nueva oportunidad para avanzar posiciones en un circuito urbano exigente, donde las paredes están cerca y cada error puede costar caro. El objetivo será aprovechar la Sprint para sumar experiencia y llegar con mejores sensaciones a la carrera principal.