Juventud Antoniana inicia una nueva etapa y busca recuperarse en el Federal A

Juventud Antoniana comienza esta noche un nuevo desafío en el Torneo Federal A. Desde las 22, el conjunto salteño enfrentará a Huracán Las Heras de Mendoza por el partido de ida de los 16avos de final de la Reválida, una instancia que representa una nueva oportunidad para cambiar la imagen que dejó en la fase anterior.

El Santo llega a esta etapa después de un Nonagonal para el olvido, marcado por resultados que estuvieron lejos de las expectativas. Ahora, el equipo deberá dejar atrás ese recorrido y encontrar respuestas en una serie eliminatoria en la que cada partido tendrá un valor determinante.

Enfrente estará Huracán Las Heras, un rival que cuenta con la ventaja deportiva, un factor que obliga a Juventud a buscar un resultado favorable en el primer encuentro para llegar con posibilidades a la revancha.

La definición se trasladará a la provincia de Mendoza, donde el conjunto antoniano deberá afrontar el compromiso decisivo de la llave. Por eso, el partido de esta noche aparece como una prueba importante para recuperar confianza, mejorar su rendimiento y mantener viva la ilusión de avanzar en el Federal A.

Para Juventud Antoniana, comienza otra historia. Después de una etapa complicada, el desafío será demostrar dentro de la cancha que todavía tiene argumentos para seguir compitiendo.