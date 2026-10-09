Ver a Central Norte y Gimnasia y Tiro por internet dejará de ser gratis

Los hinchas de Central Norte y Gimnasia y Tiro tendrán que empezar a pagar para seguir los partidos de sus equipos por internet. LPF Play, la plataforma de transmisiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anunció que desde el próximo jueves 15 de octubre implementará un sistema de suscripciones de $15.000 mensuales.

La medida alcanza a las transmisiones de la Primera Nacional, categoría en la que participan los dos clubes salteños, y también a otras competencias del ascenso argentino.

Hasta ahora, los encuentros podían seguirse gratuitamente a través de la plataforma, que comenzó a transmitir distintas categorías del fútbol argentino durante 2026. Con el nuevo esquema, será necesario contratar el plan pago para acceder a buena parte de los partidos en vivo.

Qué incluye la suscripción de LPF Play

El servicio tendrá un costo de $15.000 por mes, con renovación automática, y permitirá que una misma cuenta sea utilizada en dos dispositivos al mismo tiempo.

El abono también ofrecerá transmisiones en calidad Full HD, acceso a encuentros de distintas categorías del fútbol argentino y la posibilidad de volver a ver partidos durante las 72 horas posteriores a su emisión.

Entre las competencias incluidas en la modalidad paga figuran la Primera Nacional, Primera B, Primera C, fútbol femenino, Torneo Proyección de Reserva y futsal masculino.

La suscripción podrá cancelarse en cualquier momento, sin obligación de permanencia.

¿Se podrá seguir viendo fútbol gratis?

La plataforma mantendrá un plan gratuito, aunque con una oferta de contenidos más limitada.

Los usuarios que no contraten la suscripción podrán acceder a resúmenes, noticias, programas deportivos y determinados encuentros seleccionados de categorías como el Federal A, el Torneo Promocional Amateur y el futsal femenino.

Para utilizar el servicio será necesario registrarse en LPF Play, disponible desde computadoras, teléfonos celulares y televisores compatibles.

Un nuevo gasto para los hinchas salteños

El cambio impactará directamente en los simpatizantes de Central Norte y Gimnasia y Tiro, que utilizan las transmisiones digitales para acompañar a sus equipos cuando juegan fuera de Salta.

La implementación del sistema pago marca el final de la etapa de acceso gratuito a los principales partidos del ascenso y establece un nuevo costo para quienes siguen habitualmente la Primera Nacional.

Los encuentros programados para este fin de semana todavía podrán verse sin pagar. El nuevo esquema comenzará a regir el 15 de octubre, cuando los usuarios deberán contratar el plan correspondiente para continuar accediendo a las transmisiones incluidas en la suscripción.