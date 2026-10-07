Messi se despidió de la Selección: “Jugar acá es lo más lindo que te puede pasar”

Lionel Messi cerró su historia como jugador de la Selección argentina. Después del triunfo 3-0 ante Benín en el estadio Monumental, el capitán tomó el micrófono y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al despedirse definitivamente de la camiseta albiceleste.

“Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo”, expresó Messi al comenzar un discurso atravesado por los recuerdos de sus más de 20 años defendiendo a la Argentina.

El rosarino aseguró que, incluso durante los momentos más difíciles de su etapa en la Selección, “nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo”, y dejó una frase que rápidamente condensó el significado de su carrera internacional: “Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”.

Messi reconoció además el impacto que tendrá no volver a integrar las convocatorias. “No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida”, expresó ante un Monumental que lo despidió con una ovación.

Un último gol con la camiseta argentina

La despedida tuvo también su capítulo deportivo. Argentina venció 3-0 a Benín, con goles de Nicolás Otamendi, Nico Paz y el propio Messi, de penal, en el último encuentro del capitán con la Selección.

Durante su mensaje, el campeón del mundo recordó también el regreso al Monumental después de Qatar 2022, una jornada que definió como uno de los momentos más importantes de su carrera. Además, pidió que el respaldo al seleccionado continúe tras su salida: “Siempre unidos”, reclamó a los hinchas.

Así, después de más de dos décadas de partidos, finales, derrotas y títulos, Messi puso punto final a su etapa como futbolista de la Argentina y pasó, como él mismo describió, a acompañar a la Selección “desde ese lado”.