Scaloni despidió a Messi: “Nunca pensé que iba a ser DT del mejor jugador de la historia”

Lionel Scaloni vivió con profunda emoción la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina y reconoció que dirigir al capitán durante los últimos años representó algo que jamás imaginó al comenzar su carrera como entrenador.

“Ha sido un sueño que pude hacer realidad. Nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia”, expresó el técnico después del triunfo 3-0 ante Benín en el Monumental. También agradeció “infinitamente” haber podido compartir el ciclo con el rosarino.

Scaloni explicó además las lágrimas que mostró durante la jornada. “Se me vienen a la cabeza muchas cosas. No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble”, sostuvo sobre el final de una etapa que incluyó la conquista del Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América.

“Esa aura no se la vi a nadie”

El entrenador también comenzó a proyectar cómo será la Selección sin su máxima figura. Señaló que Argentina cuenta con una generación joven capaz de sostener un equipo competitivo, aunque reconoció que la presencia de Messi era imposible de equiparar.

“Por más equipo que podamos rearmar, que podrá ser un gran equipo, ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida”, afirmó. Para Scaloni, la única manera de compensar su ausencia será mediante un funcionamiento colectivo en el que cada futbolista aporte su parte.

El DT remarcó que ya no estará aquel jugador capaz de resolver un encuentro incluso cuando el equipo atravesaba una mala noche. “No habrá nada igual en los terrenos de juego”, sentenció, al tiempo que aseguró que la Selección deberá continuar apoyándose en el grupo y en los nuevos talentos.

Messi cerró su carrera internacional con 208 partidos y 126 goles, ambos récords para la Selección argentina. En su despedida frente a Benín convirtió de penal y aportó dos asistencias en la victoria por 3-0.