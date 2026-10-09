Messi volvió a Inter Miami y ya se prepara para jugar el sábado

Lionel Messi volvió a Estados Unidos y este jueves se reincorporó a los entrenamientos del Inter Miami, apenas dos días después de su histórica despedida de la Selección argentina en el estadio Monumental.

El rosarino regresó a las prácticas junto a sus compañeros y comenzó a preparar el próximo compromiso del equipo en la Major League Soccer (MLS). Las imágenes difundidas por el club lo mostraron sonriente y acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul, con quienes compartió la jornada de entrenamiento.

El regreso se produjo después del partido frente a Benín, en el que Messi cerró su trayectoria con la camiseta argentina con un gol y dos asistencias, en una noche marcada por el reconocimiento de los hinchas.

Cuándo vuelve a jugar Messi

El próximo compromiso de Inter Miami será este sábado 10 de octubre, a las 20.30 de Argentina, cuando reciba a DC United por una nueva jornada de la MLS.

El conjunto dirigido por Cristian Kily González atraviesa un tramo decisivo de la temporada regular y necesita recuperar terreno en la Conferencia Este.

Las Garzas acumulan cinco partidos consecutivos sin victorias, con cuatro empates y una derrota, y ocupan el tercer puesto de su conferencia con 46 puntos.

La presencia de Messi en el entrenamiento representa una señal positiva para el cuerpo técnico, aunque todavía resta conocer si estará desde el comienzo o si sumará minutos durante el encuentro.

Una nueva etapa después de la Selección

A los 39 años, Messi comienza una etapa diferente de su carrera profesional, concentrado exclusivamente en sus compromisos con Inter Miami, después de cerrar su ciclo de 21 años en la Selección argentina.

El capitán se despidió el pasado martes 6 de octubre ante más de 85 mil espectadores en el Monumental, donde Argentina derrotó a Benín por 3 a 0.

Ahora, el objetivo del rosarino será afrontar el tramo final de la temporada estadounidense y ayudar a su equipo a conseguir una buena posición de cara a los playoffs.