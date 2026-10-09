Boca visita a Instituto en Córdoba, buscando llegar a la cima de la tabla anual y con rotación pensando en la Sudamericana

El partido comenzará a las 19:30 en el Estadio Juan Domingo Perón, será transmitido por TNT Sports y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro, acompañado por Yamil Possi en el VAR.

El "Xeneize" atraviesa una extensa racha positiva: acumula 16 encuentros sin conocer la derrota y continúa en carrera en las cuatro competencias que disputa: el Torneo Clausura, Campeón de Liga, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

En el certamen local, suma 20 puntos y ocupa el cuarto lugar de la Zona A, aunque un triunfo le permitiría escalar, al menos provisoriamente, hasta la cima de la tabla anual.