Reserva crítica de sangre en Salta: convocan con urgencia a donantes

El Centro Regional de Hemoterapia advirtió que la disponibilidad de productos sanguíneos es crítica y puede afectar transfusiones para cirugías, trasplantes, pacientes oncológicos, accidentes y hemorragias. 
Salud09/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Centro Regional de Hemoterapia de Salta lanzó una convocatoria urgente a personas de todos los grupos y factores sanguíneos ante el nivel crítico de las reservas disponibles. 

Quienes estén en condiciones de donar pueden acercarse a Bolívar 687, de lunes a viernes hábiles de 7 a 17 y los sábados de 7 a 12. Deben concurrir con documento de identidad, sin estar en ayunas y preferentemente bien hidratados.

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Desde el organismo advirtieron que la falta de productos sanguíneos podría comprometer transfusiones necesarias para pacientes con anemia, trasplantes, cirugías, tratamientos oncológicos, accidentes y hemorragias. La sangre recolectada se separa luego en componentes como plaquetas, glóbulos rojos y plasma, según las necesidades de cada paciente. 

Pueden donar personas de 16 a 65 años, con un peso superior a los 50 kilos y que no presenten antecedentes de determinadas enfermedades de riesgo. Entre otras restricciones, no pueden hacerlo embarazadas, mujeres en período de lactancia ni quienes hayan tenido cirugías, endoscopías, colonoscopías, tatuajes o piercings durante los últimos seis meses.

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