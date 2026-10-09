Reserva crítica de sangre en Salta: convocan con urgencia a donantes

El Centro Regional de Hemoterapia de Salta lanzó una convocatoria urgente a personas de todos los grupos y factores sanguíneos ante el nivel crítico de las reservas disponibles.

Quienes estén en condiciones de donar pueden acercarse a Bolívar 687, de lunes a viernes hábiles de 7 a 17 y los sábados de 7 a 12. Deben concurrir con documento de identidad, sin estar en ayunas y preferentemente bien hidratados.

Desde el organismo advirtieron que la falta de productos sanguíneos podría comprometer transfusiones necesarias para pacientes con anemia, trasplantes, cirugías, tratamientos oncológicos, accidentes y hemorragias. La sangre recolectada se separa luego en componentes como plaquetas, glóbulos rojos y plasma, según las necesidades de cada paciente.

Pueden donar personas de 16 a 65 años, con un peso superior a los 50 kilos y que no presenten antecedentes de determinadas enfermedades de riesgo. Entre otras restricciones, no pueden hacerlo embarazadas, mujeres en período de lactancia ni quienes hayan tenido cirugías, endoscopías, colonoscopías, tatuajes o piercings durante los últimos seis meses.