Redes sociales: Salud Mental alerta por el impacto de la sobreestimulación en los jóvenes

El secretario de Salud Mental de Salta, Martín Teruel, advirtió sobre los riesgos asociados al uso excesivo de las redes sociales, especialmente entre niños y adolescentes, y llamó a las familias a involucrarse en el establecimiento de límites y hábitos saludables.

Lo explicó en Pelo y Barba por Aries, el funcionario explicó que el uso de plataformas digitales puede convertirse en un consumo problemático cuando afecta el bienestar y la vida cotidiana.

“Se vislumbra y se ve que hay adolescentes y jóvenes, y también adultos, que pasan muchas horas por día haciendo uso de los dispositivos móviles y estando en las redes sociales”, señaló.

Teruel consideró que uno de los aspectos que merece mayor atención es el funcionamiento de estas plataformas, diseñadas para ofrecer estímulos de manera constante.

“La lógica de las redes sociales es una sobreestimulación permanente”, afirmó, y advirtió que esto puede contribuir al desasosiego y a la falta de pausa.

Violencia digital y vulnerabilidad de los adolescentes

El funcionario también señaló que las redes sociales pueden convertirse en espacios donde se ejercen distintas formas de violencia.

Mencionó las agresiones, los agravios y las expresiones que pueden lastimar emocionalmente a otras personas.

Según explicó, estas situaciones resultan especialmente preocupantes cuando afectan a niños y adolescentes, que atraviesan etapas de construcción de su identidad y autonomía.

“Eso, por supuesto, no es sin consecuencias para los sujetos”, remarcó.

El papel de las familias y los límites

Frente a este escenario, Teruel sostuvo que los adultos deben asumir un papel activo en el acompañamiento de niños y adolescentes.

Planteó tres aspectos fundamentales: dar el ejemplo, mantener conversaciones sobre el uso de las plataformas y establecer límites.

También se refirió al debate sobre posibles regulaciones estatales para restringir el acceso de los menores a determinadas plataformas.

Si bien aclaró que las prohibiciones por sí solas no resuelven los problemas vinculados con la subjetividad, consideró que las regulaciones cumplen una función importante.

“Tenemos que saber que las regulaciones son un aspecto fundamental”, expresó.

Finalmente, insistió en que la salud mental debe entenderse como una construcción colectiva que incluye el bienestar emocional, psicológico y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades.