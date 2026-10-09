Apuestas online: Salud Mental advierte por ansiedad, abstinencia y endeudamiento

El secretario de Salud Mental de la Provincia, Martín Teruel, alertó sobre las consecuencias que pueden generar las apuestas online y explicó que las conductas problemáticas vinculadas al juego presentan características similares a las que aparecen en personas con consumos problemáticos de sustancias.

En Pelo y Barba con Aries, el funcionario señaló que uno de los factores más importantes es la facilidad con la que las personas pueden acceder a estas plataformas, especialmente a través de los dispositivos electrónicos.

“En todo consumo problemático, y las apuestas lo son, un factor crítico es la accesibilidad”, sostuvo.

Teruel explicó que, cuando se desarrolla una conducta problemática de apuestas, pueden aparecer manifestaciones semejantes a las observadas en los consumos de drogas.

Entre ellas mencionó cuadros de ansiedad, necesidad creciente de repetir la conducta y síntomas de abstinencia cuando la persona no puede apostar.

A estas consecuencias se suma el impacto económico que puede generar el juego compulsivo.

El funcionario advirtió sobre la carga emocional que producen las deudas, el desorden financiero y la imposibilidad de afrontar compromisos económicos, situaciones que pueden profundizar el malestar de quienes atraviesan estos problemas.

¿Es más peligrosa una adicción que otra?

Consultado sobre si las apuestas online pueden resultar más perjudiciales que el consumo de drogas, Teruel aclaró que no corresponde establecer una comparación general basada únicamente en el tipo de conducta.

“La gravedad no estaría dada tanto por qué tipo de consumo se trata, sino fundamentalmente por la vulnerabilidad de las personas”, explicó.

Según sostuvo, cada situación debe abordarse a partir de las condiciones personales, familiares y sociales de quien atraviesa el problema.

En ese marco, consideró fundamental desalentar las prácticas que puedan derivar en consumos problemáticos y garantizar espacios de atención desde el sistema público de salud.

También destacó que la prevención y el cuidado de la salud mental no dependen exclusivamente de profesionales, sino que requieren la participación de familias, escuelas y comunidades.