Luz verde para la donación de un terreno para la Iglesia Ministerio Misionero ‘Jesús Nuestro Amigo’

El Senado provincial dio sanción definitiva al proyecto que prevé la autorización al Ejecutivo para realizar la donación. 
Política08/10/2026Iván LuisIván Luis

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El Senado salteño aprobó – en definitiva – el proyecto de ley que prevé la autorización al Ejecutivo provincial para donar un terreno a la Iglesia Ministerio Misionero Jesús Nuestro Amigo, de Gral. Güemes. 

“Debe destinarse a la construcción de un templo y tiene 15 años para su realización. Deberá realizar en forma periódica actividades  sociales para los vecinos de la zona”, indicó el representante de Gral. Güemes, Enrique Cornejo, al informar sobre la iniciativa.

Informó que en 1998 se le adjudicó al pastor de esta iglesia un lote para que haga su vivienda, pero que este decidió erigir allí un templo.

“Actualmente es una entidad que cumple una importante función social”, resaltó el legislador finalizando.

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