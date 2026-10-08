Senadores aprobaron la obligatoriedad de colocar puestos de hidratación gratuitos en eventos masivos

La Cámara de Senadores de la Provincia dio media sanción al proyecto de ley que establece la obligatoriedad de instalar puestos de hidratación en eventos o recitales de concurrencia masiva.

Al respecto, la representante de Anta, Alejandra Navarro, explicó que la Cámara realizó cambios al proyecto que ya tenía media sanción de Diputados, entre ellos, se decidió eliminar el número fijo de 500 personas para definir a un evento como ‘masivo’, dejando a criterio de las autoridades locales o de la policía definir la cantidad.

En tanto, señaló que el proyecto original no determinaba quién era el responsable de la provisión de agua, por lo que el Senado abordó este punto.

“El acceso al agua potable, segura y gratuita en un evento es un derecho humano básico y una obligación mínima de quien lucra con la concentración masiva de personas”, cerró la senadora.

El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.