Gauffin buscó marcar diferencias con Milei y Sáenz: “Nosotros no odiamos al Estado”

El diputado provincial José Gauffin, del Partido Reconquista, buscó diferenciar su propuesta política de los modelos de Javier Milei y Gustavo Sáenz, aunque reconoció coincidencias con ambos mandatarios. Durante una entrevista en Aries, defendió la necesidad de revisar el tamaño y las funciones del Estado, pero aclaró que su espacio no comparte la propuesta libertaria de reducir su intervención a una expresión mínima.

“Nosotros no odiamos al Estado. Nosotros creemos sinceramente en la subsidiariedad del Estado”, sostuvo Gauffin, al explicar que la intervención pública debe concentrarse en aquellas necesidades que la sociedad o el sector privado no pueden resolver por sí mismos.

Como ejemplo mencionó las dificultades de infraestructura que enfrentan distintas localidades del interior salteño, donde consideró indispensable la presencia estatal para garantizar caminos y servicios.

Sin embargo, el legislador también planteó que existen actividades de las que el Estado debería retirarse.

“El Estado no tiene que ser hotelero. La actividad de la hotelería tiene que ser privada”, afirmó, al cuestionar la administración de establecimientos turísticos por parte de la Provincia y los municipios.

También señaló que existen organismos con funciones superpuestas y propuso revisar esas estructuras para evitar gastos innecesarios.

“Hay mucho para achicar al Estado, pero en aquellas funciones que no tiene sentido”, expresó.

Reconoció coincidencias con Milei, pero cuestionó las prioridades

Gauffin sostuvo que el Gobierno nacional tiene aspectos que merecen reconocimiento, especialmente en materia de disciplina fiscal.

Incluso consideró que la historia podría reconocerle a Milei haber instalado en la sociedad argentina la necesidad de abandonar el déficit permanente, aunque marcó diferencias sobre las prioridades del gasto público.

El diputado cuestionó los recortes que afectan a la salud, la educación y la infraestructura, y puso en discusión las inversiones destinadas al equipamiento militar frente a otras necesidades del país.

En particular, señaló que Salta necesita obras de infraestructura para desarrollar su economía y criticó la postergación del norte argentino en proyectos ferroviarios como el Belgrano Cargas.

Coincidencias con Sáenz en el federalismo, pero diferencias institucionales

Al analizar su relación política con el gobernador Gustavo Sáenz, Gauffin reconoció que comparten la defensa de los intereses provinciales frente al poder central.

“Sin duda, la defensa total de la provincia. Eso es innegable”, afirmó al ser consultado sobre las coincidencias con el mandatario salteño.

Sin embargo, aseguró que esa posición común no implica acompañar el modelo de gestión provincial.

“Creemos que tiene que ser gestionada con mucha más calidad institucional y eso es lo que nos separa totalmente del Gobierno de la provincia”, expresó.

El diputado también cuestionó el concepto de Estado presente que reivindica Sáenz. Según explicó, la construcción de edificios públicos no garantiza que los servicios funcionen adecuadamente.

Como ejemplo mencionó hospitales del interior provincial donde afirmó haber encontrado habitaciones vacías y falta de equipamiento.

“El Estado presente se lo publicita mucho, pero es presente con obra pública, pero que no tiene contenido”, cuestionó.

Frente a ambos modelos, Gauffin defendió la propuesta de Reconquista de un Estado subsidiario, que intervenga donde resulte necesario, reduzca estructuras que considera innecesarias y garantice servicios públicos efectivos.

De esta manera, el legislador reconoció puntos de acuerdo con la política fiscal de Milei y con el federalismo de Sáenz, mientras situó sus principales diferencias en las funciones del Estado, las prioridades de inversión y la calidad institucional.