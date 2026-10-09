Cuatro años más para Agrotécnica: más contenedores y una nueva trinchera entre los próximos desafíos

La Municipalidad de Salta confirmó la continuidad de Agrotécnica Fueguina por cuatro años más, luego de cumplirse los primeros seis años del contrato firmado en 2020. La extensión estaba contemplada en el acuerdo original, que establecía una revisión antes de completar los diez años.

En diálogo con Cara a Cara, el jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, explicó que la nueva etapa no incorpora formalmente servicios adicionales, pero sí prevé revisiones permanentes de la prestación para acompañar el crecimiento de la ciudad y la incorporación de nuevos barrios que demandan recolección y barrido.

Entre los principales objetivos aparece la contenerización, un sistema que busca concentrar los residuos en grandes contenedores y reducir progresivamente la recolección puerta a puerta. Chalabe señaló que la ciudad ya comenzó a avanzar en ese esquema y lo ubicó entre los cambios que deberán profundizarse durante los próximos años.

Otro desafío será el desarrollo de una quinta trinchera para la disposición final de residuos, que el funcionario consideró necesaria para sostener el sistema en los próximos cuatro años. También mencionó aspectos pendientes de revisión vinculados con la seguridad del Vertedero San Javier y otras condiciones operativas del servicio.