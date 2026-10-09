Gauffin denunció una intención política de debilitar a la Cámara de Diputados

El diputado provincial José Gauffin, del Partido Reconquista, cuestionó duramente el funcionamiento de la Cámara de Diputados de Salta y advirtió que su pérdida de protagonismo institucional no responde solamente a la falta de capacidad de los legisladores, sino también a una decisión política.

En diálogo con Aries, Gauffin sostuvo que existe una “intención deliberada de que no sea un obstáculo para que el poder político siga ejerciendo gestión en la provincia sin ningún tipo de inconveniente”.

El legislador consideró que la Cámara dejó de ser un espacio de discusión profunda sobre los problemas de la provincia y que actualmente se limita, en muchos casos, a tratar iniciativas de escaso impacto.

“Se trata al Poder Legislativo como el patio trasero del Grand Bourg”, afirmó al cuestionar la relación entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados.

Según planteó, esta situación también se refleja en la falta de respuestas a los pedidos de informes que aprueba el propio cuerpo legislativo. En ese sentido, responsabilizó a la conducción de la Cámara por no exigir que los funcionarios provinciales rindan cuentas ante los representantes elegidos por la ciudadanía.

Un crédito de US$100 millones sin debate suficiente

Como ejemplo de la pérdida de protagonismo legislativo, Gauffin mencionó el tratamiento de un crédito de 100 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El diputado cuestionó que el proyecto no estuviera acompañado por información completa sobre el endeudamiento provincial y aseguró que los legisladores no recibieron los elementos necesarios para analizar en profundidad el destino de los fondos.

Según detalló, 24 millones de dólares se destinarían a pavimentación y rutas, 44 millones al parque logístico de Güemes y otros 10 millones al fortalecimiento institucional del control de la minería.

“No hubo debate, no hubo una profundidad”, lamentó, al señalar que la Cámara debería exigir información detallada antes de avanzar con decisiones que comprometen las finanzas provinciales.

Cinco meses sin respuestas del Ministerio de Salud

Gauffin también denunció que el Ministerio de Salud Pública lleva cinco meses sin responder un pedido de informes relacionado con las condiciones y los costos de los servicios de diálisis que presta el sistema sanitario provincial.

El legislador explicó que el requerimiento busca determinar si los centros públicos cumplen con las mismas certificaciones de calidad exigidas a los prestadores privados y conocer las diferencias de costos entre ambos sistemas.

Pese a que el pedido fue aprobado por la Cámara y posteriormente reiterado, aseguró que no obtuvo respuestas.

“Yo no puedo entender que el presidente de Diputados no lo llame al ministro: o contestás o te venís al recinto a dar explicaciones”, expresó.

Además, anticipó que solicitará a la Secretaría de Modernización que evalúe la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública ante el incumplimiento de los plazos legales.

Para Gauffin, la falta de respuestas y de debates sustanciales refleja un problema de fondo: la Cámara de Diputados no está ejerciendo plenamente su función de control sobre el Poder Ejecutivo provincial.