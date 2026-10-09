Chalabe confirmó que Durand buscará la reelección y descartó una candidatura a vicegobernador

El jefe de Gabinete municipal aseguró que el intendente todavía tiene “muchísimo por hacer” en la ciudad y ratificó que continuará dentro del proyecto político que encabeza Gustavo Sáenz.
 
Cara a Cara09/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, confirmó que Emiliano Durand buscará renovar su mandato como intendente de Salta Capital y descartó que el jefe comunal pueda integrar una fórmula provincial como candidato a vicegobernador.

La definición llegó durante una entrevista en Cara a Cara, cuando fue consultado directamente sobre el futuro electoral del intendente. “Sí, claro, tenemos muchísimo por hacer”, respondió Chalabe ante la pregunta sobre una eventual reelección.

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El funcionario ratificó además el alineamiento de la gestión municipal con el gobernador Gustavo Sáenz. “Somos parte del proyecto de Gustavo Sáenz que encabeza a nivel provincial y nosotros vamos a seguir en esa línea trabajando”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si Durand podría acompañar a Sáenz como candidato a vicegobernador, Chalabe lo rechazó de plano: “No, de ninguna manera”. Y agregó que, a su entender, el intendente “le es mucho más útil al proyecto que encabeza Gustavo desde la ciudad de Salta

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