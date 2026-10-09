Chalabe confirmó que Durand buscará la reelección y descartó una candidatura a vicegobernador

El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, confirmó que Emiliano Durand buscará renovar su mandato como intendente de Salta Capital y descartó que el jefe comunal pueda integrar una fórmula provincial como candidato a vicegobernador.

La definición llegó durante una entrevista en Cara a Cara, cuando fue consultado directamente sobre el futuro electoral del intendente. “Sí, claro, tenemos muchísimo por hacer”, respondió Chalabe ante la pregunta sobre una eventual reelección.

El funcionario ratificó además el alineamiento de la gestión municipal con el gobernador Gustavo Sáenz. “Somos parte del proyecto de Gustavo Sáenz que encabeza a nivel provincial y nosotros vamos a seguir en esa línea trabajando”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si Durand podría acompañar a Sáenz como candidato a vicegobernador, Chalabe lo rechazó de plano: “No, de ninguna manera”. Y agregó que, a su entender, el intendente “le es mucho más útil al proyecto que encabeza Gustavo desde la ciudad de Salta”