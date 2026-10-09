La demanda ya no pasa solo por las obras: “La gente te pide laburo”, advirtió Chalabe

El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, reconoció que el cierre de locales comerciales en el micro y macrocentro de Salta Capital comenzó a tener consecuencias sobre la recaudación municipal, aunque definió el efecto como progresivo y no como una caída abrupta.

Entrevistado en Cara a Cara, Chalabe sostuvo que la situación económica modificó las demandas que llegan diariamente al Ejecutivo municipal.

“Más allá de que a uno le piden asfalto, que pase la máquina, que pongan un foco o arreglemos un parador o una plaza, la gente te pide laburo”, afirmó.

El funcionario admitió que la menor actividad privada repercute también en las cuentas de la comuna. “Sí afecta la recaudación y es un goteo, es un goteo permanente”, señaló, al referirse particularmente al cierre y traslado de comercios de la ciudad.

Chalabe vinculó ese escenario con un contexto en el que, según describió, se pierden fuentes laborales, los salarios tienen dificultades para alcanzar los gastos cotidianos y crece el endeudamiento mediante tarjetas, billeteras virtuales y préstamos. Reconoció además que las herramientas municipales de capacitación y apoyo al emprendedurismo tienen límites frente a una problemática que excede las competencias de la ciudad.

En ese marco, cuestionó lo que considera una creciente ausencia del Gobierno nacional en materia laboral y sostuvo que el municipio intenta compensarla mediante capacitaciones, oficios y articulación con el sector privado y la Provincia.