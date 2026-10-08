El Senado abre la convocatoria para integrar el Observatorio de Violencia contra las Mujeres

El Senado de Salta puso en marcha el proceso de selección para designar a quien representará a la Cámara en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres durante el período 2026-2030, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 7.863.

La convocatoria se realizará mediante un concurso público en el que se evaluarán los antecedentes de las personas que se postulen para ocupar el cargo. Como parte del proceso, las candidatas deberán participar además de una entrevista personal ante la Comisión Especial de la Mujer, Género y Diversidad.

El período de inscripción estará habilitado desde el 19 hasta el 23 de octubre, inclusive. Durante esas jornadas, las postulaciones deberán ajustarse a los requisitos y condiciones establecidos para el concurso.

La información oficial sobre las condiciones de participación, la documentación requerida y las pautas de evaluación estará disponible en el sitio web institucional del Senado de Salta, donde también podrán consultarse los detalles de la convocatoria.

De esta manera, la Cámara Alta formalizó el procedimiento para definir a su próxima representante ante un organismo destinado al seguimiento y análisis de la problemática de la violencia contra las mujeres en la provincia.