Los colectivos funcionará con horarios de domingo durante el feriado del lunes 12

El servicio de transporte público de pasajeros de SAETA tendrá modificaciones este lunes 12 de octubre debido al feriado nacional. Durante la jornada, los colectivos de los corredores urbanos y metropolitanos circularán con horarios similares a los de un domingo.

La medida alcanzará a las distintas líneas que operan en Salta y su área metropolitana, por lo que los usuarios deberán tener en cuenta los cambios en las frecuencias habituales al momento de planificar sus viajes.

Para conocer la ubicación de las unidades en circulación, los pasajeros podrán utilizar SAETA APP, disponible para dispositivos con sistemas Android e iOS.

Por otra parte, los Centros de Atención al Usuario de SAETA no brindarán atención al público durante el feriado.

La atención presencial se retomará el martes 13 de octubre, en los horarios habituales.