Obras en Tucumán al 800: habrá media calzada restringida por unos 20 días

La Municipalidad de Salta inició trabajos de recuperación de calzada sobre calle Tucumán, entre Esteco y Pellegrini, por lo que el tránsito permanece restringido a media calzada.

Las tareas comenzaron con la demolición de las placas de hormigón deterioradas, que dificultaban la circulación normal en ese sector. Posteriormente, los equipos avanzaron con el enripiado y nivelación del paquete estructural.

Una vez concluida esa etapa se colocará el nuevo hormigón. Desde el municipio indicaron que el material requerirá un período de fraguado de aproximadamente 20 días antes de que el tramo pueda quedar nuevamente habilitado.

Mientras duren los trabajos, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona.