Renovaron el tramo ferroviario de Junín con 50 luminarias LED

La Municipalidad de Salta avanzó con la renovación del alumbrado en las inmediaciones del ramal ferroviario que atraviesa la ciudad, con la instalación de 50 nuevas luminarias LED en un tramo de 1,5 kilómetros. La obra se extiende desde Junín y las vías del ferrocarril hasta la calle Alvear y forma parte del plan de alumbrado público y recuperación de espacios verdes.

El subsecretario de Servicios Públicos, Ariel Gutiérrez, explicó que los nuevos equipos tienen una potencia de 120 watts y permitirán ampliar la cobertura lumínica en un sector utilizado habitualmente por vecinos que se trasladan a pie o en bicicleta. La intervención apunta además a mejorar las condiciones de seguridad y circulación durante la noche.

El trabajo forma parte de un proyecto más amplio que contempla la recuperación de unos 14 kilómetros del ramal ferroviario, desde la Estación Alvarado, en la zona sur, hasta la Universidad Católica, en el sector norte de la ciudad. En distintos puntos del recorrido, el municipio también realizó tareas de parquización, construcción de caminerías, instalación de murales y demarcación.

Los vecinos valoraron especialmente el cambio en la iluminación y destacaron el impacto que tendrá sobre el uso cotidiano del espacio. Según expresaron, antes se trataba de un sector oscuro donde se acumulaba basura y se producían situaciones que generaban preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

Con las nuevas luminarias, el municipio busca transformar progresivamente el corredor ferroviario en un espacio más iluminado y accesible para la comunidad. La intervención en este primer tramo de 1,5 kilómetros se suma a las obras previstas para recuperar y mejorar las condiciones de todo el recorrido ferroviario que atraviesa la ciudad.