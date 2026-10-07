Se entregó "Conejo" Martínez

El exintendente de Aguas Blancas, Carlos "Conejo" Martínez, se entregó en dependencias policiales del norte provincial. Esto según se pudo ver a través de un video que difundió el medio 10 Digital de Orán mediante redes sociales. En las imágenes se lo ve en la vereda de una dependencia policial junto a quien sería su abogado. Allí lo esperan efectivos del GOF que lo esposan y luego de intercambiar palabras con su acompañante y esposarlo, lo suben a una camioneta policial.

Martínez estaba prófugo desde el sábado, cuando se fugó justo antes de ser detenido en una investigación federal que lo señala como presunto jefe de una organización de lavado de activos del narcotráfico. Tenía pedido de captura.

Hasta el momento, el ministerio de seguridad de la provincia no confirmó oficialmente la información ni informó dónde quedó alojado. De esta manera el exintendente se suma a la lista de detenidos en la que están sus hijos, su actual pareja y su ex esposa. Además de sus contadores. El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, dispuso el martes la prisión preventiva de siete de los 11 detenidos en dicha causa.