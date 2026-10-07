Zona sudeste: habilitan un nuevo pozo de agua que mejorará el servicio para más de 10.000 vecinos

La infraestructura de servicios en la zona sudeste de la ciudad sumó una mejora sustancial este miércoles con la puesta en funcionamiento de un nuevo pozo de agua potable, una obra destinada a optimizar la calidad, caudal y presión del suministro para más de 10.100 habitantes.

El acto de habilitación, encabezado por el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, y el intendente municipal Emiliano Durand —con la participación del presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile—, dejó oficialmente operativo el equipo emplazado para abastecer de forma directa a los barrios San Alfonso, San Ignacio, Norte Grande y San Francisco Solano.

La nueva perforación, que alcanza los 150 metros de profundidad y está equipada para inyectar un caudal estimado en 100 metros cúbicos por hora, llega para reemplazar al antiguo pozo San Alfonso, cuyo rendimiento se encontraba notablemente disminuido.

Desde la compañía estatal destacaron que esta intervención se enmarca en un plan provincial que ya suma más de 45 pozos profundos puestos en marcha en los últimos tres años en todo el territorio salteño —nueve de ellos en la capital—, consolidando una respuesta estructural frente al crecimiento demográfico y la constante demanda de los sectores urbanos más postergados.