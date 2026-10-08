Reabre el Hogar de Paso: qué asistencia brindará y a quiénes

La Municipalidad de Salta volverá a habilitar desde el lunes 12 de octubre el Hogar de Paso, un dispositivo destinado a personas y familias del interior provincial que necesiten permanecer temporalmente en la ciudad mientras acompañan a un familiar internado o bajo tratamiento médico.

El espacio funcionará las 24 horas en 20 de Febrero 231 y el ingreso requerirá una evaluación previa de los equipos sociales municipales. Según se informó oficialmente, quienes soliciten alojamiento deberán acreditar la situación médica que motiva su permanencia en la capital.

Hasta septiembre, el mismo inmueble había funcionado como Hogar de Noche para asistir a personas en situación de calle durante el invierno. Con el cambio de modalidad, el municipio buscará atender ahora a quienes llegan desde otros puntos de la provincia y carecen de un lugar donde permanecer mientras acompañan una internación prolongada.

Además, el edificio quedará preparado como punto seguro de la zona centro ante eventuales emergencias vinculadas al denominado “Súper Niño”. Para consultas sobre requisitos y modalidad de ingreso se encuentra disponible el teléfono 387 4815705.