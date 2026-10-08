Retiraron 10 toneladas de cacharros en zona norte de la Ciudad

Un total de 10 toneladas de residuos y objetos en desuso fueron retiradas del barrio Ciudad del Milagro, en la zona norte de Salta, durante un operativo de descacharrado destinado a prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Los trabajos se concentraron en la recolección de elementos que los vecinos dejaron fuera de sus domicilios y que, por sus características, no suelen ser retirados mediante el servicio habitual de recolección.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, explicó que “los equipos retiraron de la vía pública objetos en desuso que los vecinos depositaron fuera de sus domicilios, como recipientes, cacharros, colchones viejos y otros elementos que habitualmente no son levantados por el servicio de recolección de residuos”.

El funcionario precisó que, con las 10 toneladas recolectadas en Ciudad del Milagro, ya suman 250 toneladas de residuos retirados mediante estos operativos desde el inicio de la gestión municipal.

Las tareas se realizan con la participación de equipos municipales, el Programa de Vectores de Salud Pública de la Nación, el Ejército Argentino, la Policía Comunitaria y los centros de salud.

El objetivo es retirar elementos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue, especialmente aquellos que permanecen en patios, veredas y otros espacios.

El cronograma continuará el jueves 15 de octubre en los barrios Lamadrid y Mosconi, donde se realizará una nueva jornada de descacharrado para facilitar la eliminación de objetos en desuso.