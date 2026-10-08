El Gobierno busca cerrar un acuerdo por Discapacidad antes de la visita de León XIV

El Gobierno prepara una nueva reunión con representantes de la Iglesia para avanzar en un acuerdo sobre el proyecto de Discapacidad, con la mira puesta en llevarlo a Diputados durante la semana del 20 de octubre, pocos días antes de la visita del papa León XIV. La Casa Rosada busca concentrar en esos días el cierre de la negociación parlamentaria y una nueva instancia de diálogo con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en un intento por acercar posiciones sobre los puntos que todavía generan diferencias.

El encuentro con la Iglesia se produciría unas dos semanas después de la primera reunión, realizada en el Ministerio de Salud, y no se descarta que participen el titular de esa cartera, Mario Lugones, y el responsable del área de Discapacidad, Pablo Di Liscia. En aquella primera instancia, la CEA presentó un documento con reclamos y propuestas y pidió una representación oficial más amplia para la próxima reunión. Entre sus principales planteos figuran la continuidad de la emergencia hasta que exista un nuevo régimen, la actualización de aranceles, la situación de los prestadores y las demoras en el otorgamiento de pensiones.

El oficialismo sostiene que está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo para aprobar el proyecto, aunque todavía no definió si llegará al recinto con el mismo texto dictaminado en septiembre o con modificaciones. La iniciativa mantiene las pensiones no contributivas, la cobertura sanitaria, la compatibilidad con determinados ingresos laborales y la universalidad del nomenclador con aranceles homogéneos, además de establecer mecanismos de actualización y nuevas obligaciones para las prestaciones. La Iglesia también reclamó compensar el atraso acumulado entre 2023 y 2024 y evitar períodos sin cobertura normativa durante la transición hacia un régimen permanente.

La discusión también generó diferencias dentro del propio Gobierno por el impacto fiscal y el alcance de las obligaciones que establece la futura ley. Economía, Salud y Legal y Técnica habían formulado observaciones sobre el costo del esquema y el margen de maniobra que conservaría el Poder Ejecutivo. Para ordenar esas posiciones, la Casa Rosada reunió a Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy. En el oficialismo aseguran ahora que las distintas áreas quedaron alineadas, aunque admiten que todavía falta terminar de definir la versión definitiva.

La semana del 20 de octubre aparece así como una fecha clave para el Gobierno: deberá cerrar la letra del proyecto, reunir los votos necesarios en Diputados y, al mismo tiempo, sostener el diálogo con la Iglesia sobre las demandas pendientes. La Libertad Avanza consiguió 42 firmas para su dictamen de mayoría, mientras la oposición reunió 36 para prorrogar el régimen vigente. Con el debate parlamentario y la visita de León XIV cada vez más próximos, la negociación por Discapacidad se convirtió en uno de los principales focos políticos de la Casa Rosada.

(Con información de TN)