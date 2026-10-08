Aprobación definitiva para la Carta Orgánica de Pichanal

En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia aprobó – en definitiva – la Carta Orgánica de Pichanal, señalando que se trata de un instrumento de vital trascendencia que marca un punto de inflexión en la historia de la localidad.

“La vieja Carta había quedado rezagada. El municipio necesitaba dotarse de nuevas herramientas”, aseguró el senador Juan Cruz Curá (Orán) al informar sobre el documento.

Explicó, en tanto, que el texto introduce reformas como la exigencia de transparencia institucionalizando la obligación para intendente, concejales y funcionarios de presentar su declaración jurada de bienes al iniciar y al finalizar el mandato.

Además, señaló que la Carta reconoce la preexistencia de las comunidades originarias y deja asentado el respeto a su cosmovisión y tradiciones.

“También se establece la integración socio urbana de barrios populares con la provisión de agua potable, cloaca, gas y demás servicios”, finalizó el legislador.

El proyecto, aprobado, pasa al Ejecutivo para su promulgación.