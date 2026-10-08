Joaquín V. González: buscan expropiar terrenos para mejorar el tratamiento de líquidos cloacales
En sesión ordinaria, el Senado Provincial dio media sanción al proyecto de ley que establece la posibilidad de expropiar terrenos en Joaquín V. González para mejorar el tratamiento de líquidos cloacales y la disposición final de residuos sólidos urbanos.
En tal sentido, la senadora Alejandra Navarro – representante de Anta – explicó que el basural lleva muchos años malas condiciones de funcionamiento y que, de hecho, los piletones de líquidos cloacales han desbordado generando un río de agua contaminada que casi llega a las áreas urbanas.
“El crecimiento de los centros urbanos, especialmente de Joaquín V. González exigen contar con instalaciones apropiadas y con superficies suficientes para brindar respuesta adecuadas”, finalizó Navarro.
El proyecto, aprobado, pasa a Diputados en revisión.