Litio en Sudamérica: Salta destacó la integración regional para impulsar el desarrollo minero

La 15ª edición de Litio en Sudamérica, realizada en Jujuy, reunió a referentes del sector minero y autoridades de distintas provincias para analizar las perspectivas de crecimiento del litio y el cobre en Argentina. Salta participó del encuentro con una agenda centrada en la integración regional y la necesidad de convertir las inversiones en desarrollo sostenido para las comunidades.

El vicegobernador Antonio Marocco, en representación del gobernador Gustavo Sáenz, participó este jueves del cierre del evento organizado por Panorama Minero. Integró el panel “La Argentina minera, en etapa de construcción”, junto a los gobernadores Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca; Alfredo Cornejo, de Mendoza; y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

Durante su intervención, Marocco planteó que la expansión de la actividad minera debe acompañarse de políticas que permitan aprovechar las oportunidades de inversión en cada provincia. En ese sentido, señaló como prioridades la formación de trabajadores, el fortalecimiento de proveedores locales y la incorporación de conocimiento para agregar valor a la producción.

También sostuvo que la infraestructura necesaria para el desarrollo de los proyectos debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Entre los aspectos que consideró fundamentales mencionó el cuidado del agua, los controles ambientales transparentes y la participación de las poblaciones vinculadas con los territorios mineros.

Uno de los ejes de su exposición fue la integración entre las provincias productoras de litio y cobre. Marocco destacó el trabajo del Consejo de Gobernadores y del Parlamento del Norte Grande, así como las mesas del Litio y del Cobre, como espacios para coordinar prioridades y sostener acuerdos regionales.

En materia de conectividad, planteó que la Ruta Nacional 51 y la conexión ferroviaria deben formar parte de una agenda compartida con el Gobierno nacional. Además, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, las empresas, las universidades y los trabajadores para desarrollar capacidades que permanezcan en las provincias.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, destacó el interés internacional por los proyectos mineros de la región y señaló la importancia de la seguridad jurídica y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También consideró necesario ampliar las oportunidades de empleo, la capacitación y el desarrollo de proveedores en las comunidades.

El gobernador catamarqueño Raúl Jalil valoró la conformación de las mesas del Litio y del Cobre y propuso avanzar hacia un RIGI permanente, acompañado de políticas destinadas a la pequeña y mediana minería.

Jalil también se refirió al trabajo conjunto con Salta en el Salar del Hombre Muerto y destacó el diálogo con Gustavo Sáenz para transformar una zona de conflicto en un espacio de cooperación. En esa región se inauguró esta semana una nueva planta de POSCO.

Desde Mendoza, Alfredo Cornejo planteó que la minería metalífera representa una oportunidad para ampliar la matriz productiva de su provincia, especialmente ante la demanda internacional de minerales vinculados con la electromovilidad.

En tanto, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, sostuvo que las jornadas reflejaron la actividad del sector del litio argentino y señaló la necesidad de mantener condiciones institucionales, jurídicas y económicas que permitan su crecimiento.

La participación de Salta en la 15ª edición de Litio en Sudamérica también incluyó al secretario provincial de Minería, Gustavo Carrizo, y a la vicepresidenta de REMSa S.A., Romina Sassarini.

El encuentro permitió poner en discusión los desafíos que comparten las provincias vinculadas con la producción minera, desde la llegada de inversiones y la infraestructura hasta la generación de empleo y el desarrollo de las comunidades.