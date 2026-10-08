La CGT sale a la calle contra el Gobierno y prepara una nueva escalada de protestas

La CGT volverá este jueves a las calles con una movilización en defensa de la industria nacional y contra las políticas económicas del Gobierno. La concentración comenzará a las 15.30 frente a la Secretaría de Industria de la Nación, en avenida Julio Roca 651, donde los tres cotitulares de la central obrera, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, encabezarán los discursos desde un escenario montado sobre un camión.

La protesta tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas; la industria nacional también” y busca convertirse en una demostración de fuerza del sindicalismo. Los principales dirigentes de la CGT se reunirán previamente, a las 14, en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), en avenida Belgrano 665, desde donde marcharán juntos hasta el lugar de la concentración. La central apuesta a reunir una importante cantidad de manifestantes para visibilizar su rechazo al rumbo económico.

Durante el acto se leerá un documento con fuertes cuestionamientos a la gestión de Javier Milei. La CGT sostiene que las políticas oficiales provocaron “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y acusa al Gobierno de actuar, según su interpretación, con “insensibilidad” y sin disposición al diálogo institucional. También cuestiona la influencia del Fondo Monetario Internacional y afirma que el modelo económico responde a intereses que, a su entender, no coinciden con los del país.

El documento sindical también apunta contra el impacto de las medidas sobre el aparato productivo. La central denuncia un deterioro de las pequeñas y medianas empresas, aumento de la desocupación, pérdida de ingresos y condiciones laborales, caída del consumo interno y señales de recesión. A esa lista suma la presión impositiva, el retroceso de la inversión, las dificultades para acceder al financiamiento y el incremento de los costos de los servicios públicos.

La movilización fue definida la semana pasada durante una reunión ampliada de la mesa chica de la CGT, realizada en la sede de la UOCRA, en el marco de la creciente tensión entre la central sindical y el Gobierno. Por ahora, el plan de lucha no contempla avanzar con un quinto paro general, aunque la protesta de este jueves funcionará como una nueva prueba de fuerza y podría marcar el tono de las próximas medidas sindicales frente a la política económica oficial.

(Con información de Infobae)