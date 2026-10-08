El petróleo vuelve a romper los US$100 y crece el temor por una nueva crisis energética

El precio internacional del petróleo volvió a acelerarse este jueves, con el Brent nuevamente por encima de los US$100 por barril, en medio del temor a nuevas interrupciones en el suministro mundial de crudo.

Según informó Noticias Argentinas, el Brent avanzaba 4,48% y cotizaba a US$104,69, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, subía 4,65% hasta US$92,39.

La nueva presión sobre los precios está vinculada con la tensión entre Estados Unidos e Irán y la posibilidad de que se vuelva a afectar el tránsito energético por el Estrecho de Ormuz, una de las principales vías para el comercio mundial de petróleo. Después de haber rondado los US$73 antes de la ofensiva contra Teherán, el Brent recuperó una fuerte tendencia ascendente tras el deterioro de la tregua.

Al escenario en Medio Oriente se sumaron problemas de producción en Estados Unidos. El comienzo de la temporada de tormentas y huracanes obligó a suspender parte de la actividad petrolera offshore en el Golfo de México, región que concentra cerca del 15% de la producción anual estadounidense de crudo.

La preocupación de los mercados ya no pasa únicamente por el valor de la energía. Una nueva escalada del petróleo podría agregar presión sobre la inflación internacional, encarecer costos de transporte y producción y reducir las expectativas de bajas en las tasas de interés.