“No dejan obras”: Rosso cruzó a POSCO y Ganfeng y reclamó que la Provincia las controle

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Las empresas instaladas en el Parque Industrial de General Güemes conformaron una asociación con la intención de impulsar directamente obras y mejoras dentro del predio, según anticipó el intendente Carlos “Kety” Rosso en Día de Miércoles. El jefe comunal presentó la novedad como una “primicia” y planteó que el nuevo esquema permitirá acelerar inversiones que hasta ahora dependían de gestiones entre el sector privado, el municipio y la Provincia.

Rosso explicó que las propias compañías buscarán generar y administrar recursos destinados a calles, infraestructura y mejoras generales del parque, que actualmente reúne a más de 30 empresas. También señaló que el municipio acompañará el proceso junto al Ministerio de Producción y que uno de los objetivos será reforzar el cumplimiento del Compre Salteño, para favorecer la contratación de proveedores y trabajadores locales.

El intendente contrastó esa iniciativa con el impacto que, a su entender, tienen algunas de las principales compañías mineras. “Muchas veces la gente dice: ‘Güemes, te llenás de guita porque hay empresas mineras’, y no es así”, sostuvo. En particular apuntó a POSCO y Ganfeng, al afirmar que “no dejan obras de renombre en Güemes” y que tampoco toda su actividad tributaria queda radicada en el municipio.

Rosso reclamó además un control más riguroso por parte del Gobierno provincial y de los ministerios correspondientes. Mencionó compromisos pendientes, entre ellos un puesto de salud proyectado para el paraje Torzalito, y sostuvo que la comunidad necesita ver obras concretas asociadas al desarrollo minero.