“No dejan obras”: Rosso cruzó a POSCO y Ganfeng y reclamó que la Provincia las controle

Rosso cuestionó el impacto que tienen POSCO y Ganfeng en General Güemes y aseguró que las grandes mineras no dejan obras visibles en el municipio. 
Política08/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Complejo industrial con retrato circular
Imagen editada con IA

Las empresas instaladas en el Parque Industrial de General Güemes conformaron una asociación con la intención de impulsar directamente obras y mejoras dentro del predio, según anticipó el intendente Carlos “Kety” Rosso en Día de Miércoles. El jefe comunal presentó la novedad como una “primicia” y planteó que el nuevo esquema permitirá acelerar inversiones que hasta ahora dependían de gestiones entre el sector privado, el municipio y la Provincia. 

Rosso explicó que las propias compañías buscarán generar y administrar recursos destinados a calles, infraestructura y mejoras generales del parque, que actualmente reúne a más de 30 empresas. También señaló que el municipio acompañará el proceso junto al Ministerio de Producción y que uno de los objetivos será reforzar el cumplimiento del Compre Salteño, para favorecer la contratación de proveedores y trabajadores locales. 

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El intendente contrastó esa iniciativa con el impacto que, a su entender, tienen algunas de las principales compañías mineras. “Muchas veces la gente dice: ‘Güemes, te llenás de guita porque hay empresas mineras’, y no es así”, sostuvo. En particular apuntó a POSCO y Ganfeng, al afirmar que “no dejan obras de renombre en Güemes” y que tampoco toda su actividad tributaria queda radicada en el municipio. 

Rosso reclamó además un control más riguroso por parte del Gobierno provincial y de los ministerios correspondientes. Mencionó compromisos pendientes, entre ellos un puesto de salud proyectado para el paraje Torzalito, y sostuvo que la comunidad necesita ver obras concretas asociadas al desarrollo minero. 

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