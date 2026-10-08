“Que venga, si es tan macho”: Propato cruzó al canciller Quirno por la Ley Malvinas

La diputada nacional Agustina Propato protagonizó un fuerte cruce político con el canciller Pablo Quirno durante el debate de la denominada Ley Malvinas en la Cámara de Diputados. La legisladora cuestionó la postura del Gobierno sobre la soberanía nacional y exigió que el funcionario comparezca ante el Congreso para dar explicaciones.

“¿El canciller me va a venir a hablar de soberanía? Me llama mujer de Berni en Twitter, porque se envalentona. Que venga, si es tan macho”, expresó Propato durante su intervención ante las comisiones legislativas que analizaban el proyecto oficialista.

La soberanía, en el centro de la discusión

La controversia también giró alrededor de una expresión atribuida a Quirno, quien planteó: “¿Cuál es el problema de vender una provincia?”. Propato rechazó ese enfoque y cuestionó lo que considera una concepción económica de la soberanía por parte de los funcionarios nacionales.

“Tienen una mirada tarifaria con respecto a la soberanía”, sostuvo la diputada, al cuestionar que puedan analizarse cuestiones vinculadas al territorio nacional desde una perspectiva comercial.

El debate por la Ley Malvinas

El enfrentamiento se produjo durante el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, que el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso.

La iniciativa es objeto de negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores, que mantienen diferencias sobre distintos aspectos de su contenido y los mecanismos de control parlamentario.

Durante la reunión del miércoles 7 de octubre, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, participó de la defensa del proyecto ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores.

La intervención de Propato sumó un nuevo capítulo a las diferencias entre el Gobierno y la oposición por el alcance de la iniciativa, en un debate que también involucra las facultades del Poder Ejecutivo y la intervención del Congreso en decisiones relacionadas con la soberanía nacional.