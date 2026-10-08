Macri apuntó contra el kirchnerismo: “Todavía tienen chances de volver”

El expresidente Mauricio Macri lanzó duras críticas contra el kirchnerismo y advirtió sobre la posibilidad de que ese espacio regrese al poder. Durante una entrevista en el ciclo Decime la verdad, emitido por el canal de streaming de Infobae, cuestionó el uso del concepto de justicia social y trazó una comparación entre distintas etapas del peronismo.

Al referirse a la justicia social, Macri consideró que se trata de un concepto que fue “manipulado” en el discurso político. En ese contexto, sostuvo: “No es lo mismo el primer Perón que el último Perón. Lamentablemente, Menem fue el último Perón, y el kirchnerismo nos volvió al primer Perón”.

El titular del PRO profundizó su cuestionamiento y caracterizó esa etapa como la del “resentimiento, la arbitrariedad, el populismo barato, la no meritocracia, la no cultura del trabajo”. Además, consideró que esa propuesta política consiguió respaldo electoral y advirtió sobre su continuidad: “Y todavía tienen chance de volver”.

Macri también cuestionó lo que considera una apropiación de las estructuras públicas por parte de quienes llegan al Gobierno. “El que llega a gobernar se apropia del Estado y se naturaliza enriquecerse”, afirmó, al plantear sus diferencias con determinadas prácticas políticas.

Por qué no quiso volver a ser presidente

Durante la misma entrevista, el exmandatario explicó que el desgaste personal de ejercer la Presidencia influyó en su decisión de no buscar nuevamente el cargo. Señaló que la exposición pública, las expectativas depositadas en el jefe de Estado y las restricciones sobre su vida cotidiana terminaron por generarle una sensación de asfixia.

“Es como no vivir, es como no respirar. Es muy fuerte”, expresó Macri, quien distinguió esa experiencia de sus años al frente del Gobierno porteño, una función que aseguró haber disfrutado por la posibilidad de resolver problemas de manera más directa.

Sus declaraciones se producen en medio de las discusiones políticas sobre el rumbo del país y el escenario electoral de 2027, para el que el expresidente volvió a colocar al kirchnerismo como un actor relevante.