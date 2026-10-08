Milei volvió a llamar “ladrón” a Lula y profundizó la tensión con Brasil antes del balotaje

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a través de las redes sociales. En una historia publicada en Instagram, compartió una imagen del mandatario del país vecino acompañada por una acusación directa: “LULA LADRÓN”. El mensaje apareció en plena campaña electoral brasileña, a pocas semanas del balotaje que enfrentará a Lula con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La publicación original pertenece al Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos. La imagen incluía una declaración de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de la organización, quien atribuyó buena parte del rechazo hacia Lula y su partido a las denuncias de corrupción. Milei replicó el contenido y agregó su propia frase contra el presidente brasileño.

Brasil define su futuro el 25 de octubre

El nuevo enfrentamiento verbal se produjo después de las elecciones del domingo 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro se impuso sobre Lula en la primera vuelta, aunque ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría necesaria para evitar una segunda votación. Ambos volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 25 de octubre.

Milei ya había expresado públicamente su respaldo al candidato del Partido Liberal. Tras conocerse los resultados, felicitó a Bolsonaro y celebró su desempeño electoral, con la expectativa de fortalecer la relación entre ambos países si se produce un cambio de gobierno en Brasil.

Una relación diplomática marcada por los enfrentamientos

No es la primera vez que Milei utiliza expresiones ofensivas contra Lula. En julio, durante un acto político en San Pablo en apoyo a Flávio Bolsonaro, lo calificó de “ladrón” y cuestionó duramente a la izquierda brasileña. Aquellas declaraciones provocaron una crisis diplomática y llevaron al Gobierno de Brasil a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires.

Las acusaciones también remiten a los antecedentes judiciales del mandatario brasileño. Lula fue condenado en el marco de la causa Lava Jato, pero el Supremo Tribunal Federal anuló esas condenas en 2021 por irregularidades relacionadas con la competencia del tribunal y la actuación del juez Sergio Moro. Por lo tanto, aquellas sentencias no se encuentran vigentes.

El nuevo mensaje de Milei suma tensión a una relación bilateral que atraviesa diferencias políticas entre sus presidentes, mientras Brasil se prepara para una segunda vuelta que definirá quién gobernará el país a partir de 2027.