Electricidad: Nación subió 11% los pagos a generadoras y podría presionar el costo mayorista

El Gobierno nacional dispuso una actualización parcial del 11% en determinados valores de remuneración de la generación eléctrica dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), a través de la Resolución 281/2026 de la Secretaría de Energía.

La medida toma como referencia que la inflación acumulada entre enero y agosto alcanzó, según lo consignado en la propia resolución, el 21,3%. Energía argumentó que era necesario actualizar parte de los parámetros para sostener la operación, mantenimiento y disponibilidad de las centrales.

También se fijó desde octubre un Precio Spot de $16.283 por megavatio hora, utilizado para valorizar regalías hidroeléctricas y determinados servicios de reserva de corto plazo dentro del mercado mayorista.

La modificación no equivale automáticamente a una suba del 11% en las facturas domiciliarias: se trata de parámetros correspondientes a la generación y al funcionamiento del mercado eléctrico mayorista.