El Ministerio de Salud de la Nación prorrogó por 180 días la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), al considerar que todavía no están dadas las condiciones para concluir su normalización.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1741/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El médico César Augusto Lococo continuará como interventor, con facultades de administración y ejecución.

Una situación financiera que no se revirtió

La resolución señala que la Superintendencia de Servicios de Salud evaluó los informes de gestión y advirtió que, pese a los avances, la mejora económica y financiera es “parcial y frágil”.

El organismo sostuvo que la obra social continúa en una situación deficitaria y que no puede afirmarse que ese escenario se haya revertido.

Los informes también abordaron cuestiones judiciales, acciones de amparo y provisión de medicamentos esenciales, junto con aspectos administrativos, contables y de cobertura médica.

Qué deberá hacer la intervención

Entre las acciones en marcha se mencionan el fortalecimiento de la red de prestaciones, el recupero de aportes y contribuciones, la revisión de cuentas de proveedores y la modernización tecnológica.

Salud consideró que los resultados todavía no son suficientes ni sostenibles y justificó la continuidad de la intervención para consolidar la cobertura de los afiliados y completar la recuperación financiera.

Lococo deberá presentar informes mensuales ante la Superintendencia, con detalles sobre la situación institucional, administrativa y de prestaciones de OSPRERA.