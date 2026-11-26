El Ministerio de Economía aprobó la incorporación de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión declarada de US$50.750 millones.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 2027/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El emprendimiento fue encuadrado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

La aprobación comprende el plan presentado por las sociedades MIDCO ARLNG I SA y UPCO ARLNG I SA, titulares del proyecto.

De Vaca Muerta al Golfo San Matías

El desarrollo contempla la producción de hidrocarburos mediante aproximadamente 1.416 pozos horizontales en Neuquén, instalaciones de procesamiento y dos ductos de 524 kilómetros cada uno.

También incluye un complejo industrial en Río Negro y dos unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías, con capacidad prevista de seis millones de toneladas anuales cada una.

Además del gas natural licuado, el proyecto contempla producir y exportar líquidos del gas natural y condensados.

Beneficios y compromisos de inversión

La resolución otorga estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria hasta el 30 de junio de 2060 para la primera etapa y de 2061 para la segunda.

Las empresas deberán acreditar inversiones computables durante los dos primeros años. El plazo para cumplir el monto mínimo exigido para esta categoría vence el 31 de diciembre de 2028.

Los solicitantes proyectan exportaciones por US$9.000 millones anuales desde 2033 y unos 8.000 empleos durante la operación. Se trata de estimaciones del proyecto, no de resultados ya concretados.