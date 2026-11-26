Un avión de Aerolíneas Argentinas que había despegado desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Catamarca debió regresar de emergencia este miércoles, luego de que se detectara la presencia de humo en la cabina.

El episodio involucró a un Embraer E190, matrícula LV-CDZ, cuyo despegue estaba previsto para las 16:20, aunque finalmente se concretó a las 16:43.

Apenas ocho minutos después de iniciar el viaje, se activó una alerta que obligó a la tripulación a poner en marcha los protocolos de seguridad y solicitar asistencia para regresar a la terminal aérea porteña.

La situación generó preocupación entre los pasajeros, mientras los pilotos coordinaban las maniobras para concretar el aterrizaje.

Finalmente, la aeronave regresó a Aeroparque a las 17:06, tras permanecer solamente 23 minutos en el aire.

Intervención de los bomberos e incertidumbre entre los pasajeros

Una vez en tierra, efectivos del cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina ingresaron al avión para evaluar la situación que había motivado la alerta.

Posteriormente, los pasajeros descendieron de la aeronave y quedaron a la espera de la reprogramación del servicio para continuar su viaje hacia Catamarca.

No se reportaron heridos durante el procedimiento de emergencia.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre las causas que originaron la presencia de humo en la cabina ni sobre las condiciones técnicas de la aeronave tras el incidente.