La CGT realizará este jueves 26 de noviembre una concentración por la crisis financiera de las obras sociales sindicales, con un reclamo de respuestas urgentes al Gobierno nacional.

Según informó Noticias Argentinas, la convocatoria será a las 15 frente a la Superintendencia de Servicios de Salud, en Bartolomé Mitre al 400, en el centro porteño. No incluye un paro general ni una interrupción general de actividades.

Delegados y dirigentes participarán de un acto y entregarán un petitorio. La central sostiene que el desfinanciamiento provoca dificultades para pagar a prestadores y sostener la atención médica.

Los reclamos y la medida de diciembre

La conducción cegetista aseguró que los sindicatos destinan recursos propios para mantener la cobertura de los trabajadores. También cuestionó la disponibilidad de fondos para afrontar las prestaciones.

Por otra parte, ratificó un cese de tareas de cuatro horas para diciembre, cuya franja horaria todavía debe definirse.

La modalidad anunciada contempla que los trabajadores concurran a sus puestos y realicen asambleas para debatir y visibilizar sus reclamos.